Un sereno se llevó más de $2 millones de una desmotadora

Este martes por la mañana, personal de la Comisaría de Santa Sylvina logró esclarecer un «Supuesto robo», ocurrido en una desmotadora, ubicada sobre la Ruta Nacional 95.

El hecho fue denunciado por una mujer, quien al llegar a su oficina, alrededor de las 8, constató que desconocidos habían forzado una ventana y sustraído $2.038.850.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los efectivos lograron determinar que el presunto autor sería el sereno del lugar.

Parte del dinero recuperado.

Seguidamente, alrededor de las 14, el personal se dirigió hasta su vivienda, donde el ciudadano entregó voluntariamente $550.000 en efectivo, parte del dinero sustraído. Momentos más tarde, la esposa del hombre entregó las prendas de vestir y la mochila utilizada en el hecho.

Por disposición de la fiscalía, el dinero recuperado fue restituido a sus propietarios, y el presunto autor fue notificado de su aprehensión en la causa por «Supuesto robo».