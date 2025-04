Un homenaje con el alma al Padre Julián Zini en una noche que promete emocionar a todo el Chaco

Este viernes en el Guido Miranda, la poesía, la música y la espiritualidad se unen para rendir tributo a uno de los grandes íconos de la cultura chamamecera. El cardiólogo y recitador Julio Vallejos lidera un espectáculo sinfónico que busca ser, en sus palabras, “una caricia al corazón”.

En un país atravesado por la incertidumbre y las urgencias cotidianas, a veces una noche basta para reconectarse con la belleza, con la raíz, con el alma colectiva de un pueblo. Eso es lo que promete este viernes el espectáculo homenaje a Julián Zini, el sacerdote poeta que marcó con su palabra a generaciones de correntinos y chaqueños.

El evento se desarrollará en el Complejo Cultural Guido Miranda y contará con una puesta escénica de primer nivel: músicos consagrados, danza, recursos audiovisuales y, sobre todo, una profunda emoción compartida. El Dr. Julio Vallejos, médico cardiólogo de profesión pero chamamecero de alma, será el encargado de conducir al público por este viaje íntimo y colectivo.

Una historia que nace en Mercedes

“Tuve el privilegio de haberme criado al lado de Julián Zini en mi Mercedes natal”, contó emocionado Vallejos en diálogo con Radio Provincia. “Mi niñez, mi adolescencia, mi juventud… están marcadas por él. Fue una impronta que me quedó para toda la vida”.

Zini, además de sacerdote y poeta, fue uno de los grandes difusores del chamamé como expresión de identidad. Su legado abarca canciones, investigaciones, obras teatrales, reflexiones teológicas y una presencia humana que trascendía cualquier formalidad clerical.

“Los correntinos nos sentimos identificados en su obra. Eso es lo que él logró: describirnos con belleza, con hondura, con verdad”, explicó Vallejos. “Cada vez que lo escuchamos, sentimos que nos acaricia el alma”.

El último adiós y una oración que perdura

Uno de los pasajes más conmovedores de la entrevista fue el relato del doctor sobre el momento final en la vida de Julián Zini.

“Tuve hasta ese privilegio —si se puede decir así— de acompañarlo hasta su último suspiro, el 16 de agosto de 2020. Éramos los amigos de siempre, los chicos del grupo juvenil. Y en ese momento, cuando ya sabía que se estaba yendo, nos dijo: ‘Gracias por todo lo que me dieron’. Pero éramos nosotros los que estábamos agradecidos”.

Durante ese instante íntimo y sagrado, el arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, le pidió que recitara la versión del Padre Nuestro que Zini había reescrito con su sensibilidad poética. Aun con dificultad para respirar, el sacerdote accedió. Vallejos la compartió al aire:

“Diosito, Papá querido,

que tu nombre sea honrado,

que venga ya tu reinado

y se haga tu voluntad,

que a nadie le falte el pan,

que tu amor nos dé el perdón,

nos libre de la tentación

y nos libere del mal.”

Un espectáculo integral: música, poesía y danza

El homenaje de este viernes no será un recital más. Será una verdadera obra de arte interdisciplinaria. Bajo la dirección de Boli Varela, la orquesta Abío del Alma —nombre tomado de una de las obras emblema de Zini— acompañará cada recitado y puesta en escena.

Entre los músicos estarán nombres reconocidos del chamamé: Oscarcito Mambrín en bandoneón, César Freyte en acordeón, y otros grandes artistas que conforman un ensamble sinfónico de excelencia.

“Ensayamos hasta el mínimo detalle. Queremos que la gente viva una experiencia que les quede grabada en el alma. Porque en estos tiempos tan difíciles, lo que buscamos es justamente eso: un masaje al corazón”, dijo Vallejos.

Además de la música y la poesía, el espectáculo incluirá danza y testimonios audiovisuales que recorrerán la vida y obra del Padre Zini. Se espera una velada cargada de emoción y belleza en la emblemática sala del Guido Miranda.

Un legado que sigue floreciendo

La importancia de Julián Zini trasciende lo artístico. Es un referente espiritual, cultural y social. Su capacidad para hablarle tanto al “más corajudo de la región como al más encumbrado” es parte de lo que lo convirtió en un símbolo.

“Describió nuestra manera de ser, nuestro ñangarekó, y por eso todos se sienten identificados. Nadie puede ignorarlo en esta región. Su obra toca el alma”, afirmó Vallejos.

No es casual que la orquesta lleve el nombre Abío del Alma, ni que esa misma obra haya sido lema de la última Fiesta Nacional del Chamamé. Zini sembró palabras que siguen dando frutos, y cada homenaje es también una nueva siembra.

Declaración de interés y entradas populares

El homenaje ha sido declarado de interés legislativo y cultural por la Cámara de Diputados del Chaco, a través de una iniciativa del legislador Rodrigo Ocampo. Para Vallejos, ese reconocimiento institucional reafirma que el evento será un verdadero “hito cultural”.

Las entradas están disponibles a un precio accesible, tanto en la boletería del Guido Miranda como a través de Noreste Tickets o Butaca Uno, con promociones vigentes para usuarios del Nuevo Banco del Chaco.

Además, Radio Provincia sorteará dos entradas entre sus oyentes, en una propuesta que apunta a que nadie quede afuera por razones económicas. “Ojalá el precio no sea un impedimento para nadie. No sería completo el espectáculo si mucha gente no pudiera entrar por eso”, expresó Vallejos.

Una noche para el alma

Este viernes por la noche, el Guido Miranda promete convertirse en un templo del arte y la emoción. En un país golpeado por la crisis, donde a veces cuesta respirar, este homenaje a Julián Zini se propone como un bálsamo. Una oportunidad para recordar, agradecer y seguir caminando con su poesía como faro.

“Ojalá que la gente pueda encontrar lo que buscamos darles: una caricia al alma. Que se lleven más de lo que vinieron a buscar. Y que Julián, desde donde esté, sepa que su siembra sigue floreciendo entre nosotros”.