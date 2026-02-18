Un correntino ganó más de $8 mil millones con el Quini 6

El domingo pasado, se registró un ganador del Quini 6, quien se adjudicó el pozo de la modalidad «Revancha», de más de 8 mil millones de pesos.

El nuevo millonario compró su ticket en una agencia de la localidad de Santa Lucía, provincia de Corrientes, y acertó los números 07-11-13-14-36-37. Se llevó un premio de $$8.061.570.084,60.

En el Siempre Sale fueron 59 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $404.100.000.

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $7.600.000.000

La Segunda: $1.780.000.000

Revancha: $600.000.000

Siempre Sale: $315.000.000

Extra: $155.000.000

El sorteo se realizará este miércoles 18 de febrero, a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podes seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y por el canal de YouTube.