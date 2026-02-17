Más de 2400 docentes titularizaron en escuelas primarias de la provincia

Con la concreción del Concurso de Ingreso para Maestros de Educación Física, el pasado sábado finalizaron los actos de ofrecimiento de cargos para docentes de escuelas primarias, convocados por el Ministerio de Educación de la provincia, junto a las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, sedes Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña.

A lo largo de 11 jornadas, la convocatoria reunió a alrededor de 5000 docentes de toda la provincia y permitió adjudicar un total de 2.469 cargos en el nivel primario, tanto en la modalidad común como en la modalidad de adultos.

Adjudicación de cargos docentes.

El cronograma se inició el pasado 2 de febrero con los traslados definitivos, instancia en la que se cubrieron 772 cargos. Posteriormente, se desarrolló el proceso de ingreso a la docencia para maestros de grado, mediante el cual titularizaron 1.423 docentes, consolidando su estabilidad laboral dentro del sistema educativo provincial.

Durante el último fin de semana, en el marco del Concurso de Ingreso para Educación Física, 81 maestros adjudicaron cargos en escuelas primarias comunes y tres en instituciones para adultos. Además, 190 maestros de grado obtuvieron cargos en establecimientos de la modalidad de adultos.

UN PASO FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR LA ESTABILIDAD LABORAL

Desde el Ministerio de Educación destacaron que estos actos de ofrecimiento eran largamente esperados por la docencia chaqueña, ya que constituyen un paso fundamental para alcanzar la estabilidad laboral y avanzar en la carrera profesional.

Asimismo, remarcaron que los concursos forman parte de un proceso de ordenamiento del sistema educativo, orientado a fortalecer la carrera docente, garantizar la estabilidad laboral y asegurar la presencia de maestros en las aulas de toda la provincia.