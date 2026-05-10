Trump, contra Irán: «No se reirán más de Estados Unidos»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a Irán con un extenso mensaje publicado en redes sociales, en el que acusó al régimen iraní de «tomarle el pelo» a Washington durante casi cinco décadas y aseguró que «ya no se reirán más» de su país.

En el posteo en Truth Social, el político norteamericano cargó especialmente contra el ex mandatario Barack Obama, a quien responsabilizó por el acuerdo nuclear alcanzado con Teherán durante su administración.

«Irán estuvo jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo durante 47 años», escribió Trump, quien además sostuvo que el gobierno de Obama les otorgó «cientos de miles de millones de dólares» y «1.700 millones de dólares en efectivo».

El mandatario republicano afirmó que el dinero fue enviado a Teherán «en aviones, valijas y bolsos» y aseguró que las autoridades iraníes «no podían creer su suerte» al recibir esos fondos.