Vecinos de Colonia Aborigen ya cuentan con la nueva sede del Registro Civil

El gobernador Leandro Zdero inauguró este sábado la sede nueva del Registro Civil de Colonia Aborigen, una obra que permitirá a los vecinos realizar trámites de DNI y otras gestiones, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

La intervención forma parte del fortalecimiento institucional por parte del Gobierno y de la ampliación de servicios en el interior provincial. Durante el acto, el mandatario provincial destacó la importancia de acercar el Estado a cada rincón del Chaco y garantizar igualdad de acceso a los servicios públicos.

«Este Registro Civil renovado viene a prestar servicio para que la gente de Colonia Aborigen pueda realizar todos sus trámites acá, incluido el DNI», expresó.

Asimismo, remarcó el valor de la obra para la comunidad y para el desarrollo de Colonia Aborigen. «Esto significa que estamos valorando la creación de este municipio y acompañando a todos los chaqueños en cada rincón de la provincia», sostuvo.

En ese sentido, el gobernador Zdero reafirmó el compromiso de seguir avanzando hacia una gestión más cercana y accesible. «Cuando se habla de federalismo, lo que queremos es federalizar los trámites, para que a la gente le quede más cerca hacer sus gestiones. Los vecinos ya no deberán viajar para hacer sus trámites», subrayó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche, valoró la refacción integral del edificio y destacó el impacto institucional de la obra. «Inauguramos un edificio totalmente renovado, con una sede para el Registro Civil, en condiciones de brindar una mejor atención a los vecinos y mejorar la calidad del servicio», afirmó.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich, señaló que la obra representa una mejora sustancial tanto en la atención como en el acceso a derechos. «Antes los vecinos debían trasladarse hasta Machagai o Quitilipi para gestionar su DNI. Hoy recuperan el acceso al derecho a la identidad en su propia comunidad», indicó.

A su turno, la jefa del Registro Civil de Colonia Aborigen, Julia Lucero, destacó el impacto positivo de la obra para los habitantes de la localidad. «Es un día muy especial y esperado por muchos años. Esta nueva oficina garantiza el acceso al derecho a la identidad para los pueblos originarios, evitando traslados a ciudades vecinas», remarcó.

Además, un integrante del personal del organismo calificó la jornada como «histórica» y agradeció la puesta en valor del edificio. «La comunidad necesitaba esta obra y hoy contamos con un espacio moderno y adecuado para atender a los vecinos», señaló.