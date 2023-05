Tras la derrota : Renunció Leo Fernández como técnico de Sarmiento

Impactos: 18

Tras la derrota del “Decano” frente a Sol de América de Formosa, Leonardo Fernández tomó la decisión de dar un paso al costado.

El ahora exdirector técnico del Club Atlético Sarmiento, Leonardo Fernández, renunció como entrenador del equipo masculino de fútbol. En diálogo con la prensa, Fernández dijo: “hay cuestiones que no me hacen sentir cómodo”, y dejó en claro que no se trata de un resultado, ya que está “muy conforme con los jugadores”.

El entrenador manifestó que no se trata de una cuestión futbolística, ya que desde su punto de vista “es un equipo que va a terminar en el ascenso”, sino que es algo que “lo venia hablando con el cuerpo técnico. Si ganaba también iba a dar un paso al costado”, expresó.

Además, dió en mensaje al equipo diciéndoles que “se tienen que quedar tranquilos, se tienen que unir y estar fuertes. Si estan todos juntos pueden hacer un Sarmiento imparable”, enfatizó el extécnico.