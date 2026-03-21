Tras décadas de espera, varios productores recibieron sus títulos de propiedad

Este sábado, en Presidencia Roque Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de títulos de propiedad y adjudicaciones de tierras fiscales a productores.

El encuentro se enmarcó en las políticas públicas orientadas a garantizar seguridad jurídica, arraigo y desarrollo para las familias que habitan y trabajan en el territorio provincial.

Zdero, acompañado por el intendente Bruno Cipolini; el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; entre otras autoridades, remarcó el sentido del acto como una reparación histórica hacia las familias rurales y reconoció la deuda del Estado con quienes esperaron durante décadas.

Leandro Zdero entregó títulos de propiedad.

«Es un día especial para ustedes, para sanar la espera y pedir disculpas por un Estado ausente durante mucho tiempo», expresó.

El primer mandatario provincial subrayó el valor de los títulos de propiedad como herramienta de seguridad y pertenencia para los productores. «Esto es algo así como el documento de identidad de cada uno de nosotros, saber que es algo que nos pertenece, que nos identifica y que nos da certidumbre», afirmó.

En otro tramo, Zdero cuestionó el funcionamiento burocrático del Estado y planteó la necesidad de agilizar los procesos administrativos. «El Estado está para cumplir, no para ser burocrático, un expediente pasa un mes por cada mesita y lo que tenemos que hacer es facilitar», sostuvo.

Leandro Zdero entregó títulos de propiedad.

Por último, el gobernador puso el eje en la cultura del trabajo como motor del desarrollo y rechazó modelos basados en la asistencia. «No hay sociedad ni país en el mundo que se desarrolle si no es con trabajo. El Estado está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, pero además estamos cumpliendo con algo que nos propusimos», concluyó.

En este contexto, el encuentro con productores permitió reforzar el vínculo entre el Estado y las comunidades rurales, promoviendo una agenda de cercanía, escucha y acompañamiento a quienes cumplen un rol central en el desarrollo económico y social de la provincia.

CIPOLINI: «HAY GENERACIONES QUE ESPERARON MUCHOS AÑOS PARA TENER SU TÍTULO DE PROPIEDAD»

El intendente Bruno Cipolini acompañó la actividad y ponderó el impacto de la entrega de tierras en la vida de las familias beneficiarias. «Estas carpetas significan mucho más, hay generaciones que han esperado durante años y hoy se traduce en certidumbre y seguridad jurídica», manifestó.

Leandro Zdero entregó títulos de propiedad.

Además, el jefe comunal valoró la presencia de las autoridades provinciales y la realización del acto en la ciudad. «Es un momento de emoción para cada familia y una decisión firme que hoy permite escribir un nuevo capítulo en sus vidas», concluyó.