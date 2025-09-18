Tras Décadas De Espera: Familias Del Barrio Casas De Campo Podrán Acceder Al Agua Potable

WhatsApp Image 2025-09-18 at 16.17.13

En Colonia Popular, la obra fue verificada por autoridades de la provincia, encabezadas por la vicegobernadora, Silvana Schneider, la intendente Mariela Soto, concejales, el coordinador de Zona I de Sameep, Jonathan Roa y el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini.

De esta manera, la empresa Sameep responde a una demanda histórica por parte de la comunidad de esta zona, quienes venían realizando este pedido de intervención hace muchos años y nunca se atendió ni cumplió con lo solicitado.
A paso firme, Sameep continúa respondiendo a las demandas de las comunidades de los distintos puntos de la provincia. En este marco, en Colonia Popular se llevaron adelante trabajos de empalme en el barrio Casa de Campo, logrando con esto que las familias de esa zona puedan contar con el servicio de agua potable de manera continua, ya que anteriormente solamente accedían a este recurso hídrico por medio de perforaciones. “Del compromiso realizado por el gobernador Leandro Zdero y el presidente de Sameep Nicolás Diez, llevamos adelante un hecho histórico, donde los vecinos estaban esperando el agua hace mucho tiempo y nunca le cumplieron; solo promesas y promesas”, manifestó el coordinador de zona I, Jonathan Roa.
“Son muchas las acciones que realizamos desde que asumimos, pero seguimos avanzando en otras zonas para llegar con una mejor prestación de servicio de agua potable a los chaqueños”, destacó Roa.

Agradecimiento
Por su parte, la intendente de Colonia Popular, Mariela Soto, consideró como “un día histórico la ejecución de estos trabajos y me llena de orgullo poder decirlo; agradecemos al gobernador Zdero y a las autoridades de Sameep por tomar la iniciativa e implementar estas acciones en este barrio, donde funciona un tanque elevado y hoy se hicieron las conexiones pertinentes”.

