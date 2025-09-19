Argentina tuvo superávit en la balanza comercial: más de USD 1.400 millones

El superávit comercial creció a USD 1.402 millones en agosto, la cifra más alta desde diciembre del 2024, fundamentalmente gracias a las exportaciones, que tuvieron un récord histórico medidas en cantidades .

En el octavo mes del año el país vendió al exterior por USD 7.865 millones. En términos desestacionalizados, fue el cuarto aumento mensual consecutivo (+2,4% en comparación con julio), según el INDEC.

En paralelo, las importaciones de agosto fueron de USD 6.463 millones. En términos mensuales se observó una leve alza del 0,9%, la segunda de forma consecutiva.

En términos anuales, las importaciones subieron 32,4%. Los principales incrementos se registraron en la adquisición de vehículos.