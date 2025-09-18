La vicegobernadora Silvana Schneider compartió un emotivo almuerzo con adultos mayores en Puerto Bastiani

WhatsApp Image 2025-09-18 at 14.00.40 (1)

En un clima de alegría y reconocimiento, la vicegobernadora Silvana Schneider participó este miércoles 17 de septiembre de un almuerzo organizado por el Municipio de Colonia Popular en el SUM de Puerto Bastiani, donde el Grupo de Adultos Mayores fue el gran protagonista de la jornada.

Durante el encuentro, los alumnos del Centro de Experiencias Creativas Popular ofrecieron una emotiva serenata, que conmovió tanto a la vicegobernadora como a todos los presentes.

Como gesto de cariño y gratitud, una de las integrantes del grupo entregó a Schneider un presente especial, reforzando el espíritu de afecto y cercanía que marcó la celebración.

La actividad reunió a vecinos y autoridades locales en un momento de integración y homenaje a los adultos mayores, reafirmando el compromiso del municipio y de la provincia con las políticas de acompañamiento y fortalecimiento de la comunidad.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-18 at 16.17.13

Tras Décadas De Espera: Familias Del Barrio Casas De Campo Podrán Acceder Al Agua Potable

548317066_1325506435604165_2690738753602116956_n

Claudia Panzardi impulsa en el interior chaqueño la capacitación ciudadana sobre la Boleta Única de Papel

548709244_1238879854950560_9216351825740727791_n

Obra Recuperada Del Ex IAFEP: El Gobernador Zdero Inauguró Las Refacciones Integrales Del Centro De Adultos Mayores

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-09-18 at 16.17.13

Tras Décadas De Espera: Familias Del Barrio Casas De Campo Podrán Acceder Al Agua Potable

WhatsApp Image 2025-09-18 at 14.00.40 (1)

La vicegobernadora Silvana Schneider compartió un emotivo almuerzo con adultos mayores en Puerto Bastiani

WhatsApp Image 2025-09-18 at 14.02.55

Chaco abastece el 55% de la demanda eléctrica del interior con energía solar

547565660_1114960297404405_4414938748297924441_n

Margarita Belén: el municipio garantiza espacios limpios y seguros en escuelas de Colonia Amadeo

547945222_122241319244167010_8052807432304022988_n

El Club Social y Deportivo Napenay se consagra campeón del Torneo Apertura “Manuel Segovia” tras 26 años