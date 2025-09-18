La vicegobernadora Silvana Schneider compartió un emotivo almuerzo con adultos mayores en Puerto Bastiani

En un clima de alegría y reconocimiento, la vicegobernadora Silvana Schneider participó este miércoles 17 de septiembre de un almuerzo organizado por el Municipio de Colonia Popular en el SUM de Puerto Bastiani, donde el Grupo de Adultos Mayores fue el gran protagonista de la jornada.

Durante el encuentro, los alumnos del Centro de Experiencias Creativas Popular ofrecieron una emotiva serenata, que conmovió tanto a la vicegobernadora como a todos los presentes.

Como gesto de cariño y gratitud, una de las integrantes del grupo entregó a Schneider un presente especial, reforzando el espíritu de afecto y cercanía que marcó la celebración.

La actividad reunió a vecinos y autoridades locales en un momento de integración y homenaje a los adultos mayores, reafirmando el compromiso del municipio y de la provincia con las políticas de acompañamiento y fortalecimiento de la comunidad.