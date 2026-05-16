El Senado le dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el acuerdo de libre comercio firmado en 2023 por el Mercosur y Singapur, el primero que el bloque sudamericano ha suscrito con un país del sudeste asiático. Deberá ser tratado por Dipitados .

En sus redes sociales, el canciller Pablo Quirno señaló: «El 100 % de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los 90.000 dólares».

Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el Mercosur fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del bloque suramericano celebrada en Río de Janeiro.

El acuerdo entró en vigor el pasado 1 de febrero para el comercio entre Singapur y Paraguay y el 1 de marzo pasado para el caso de Uruguay, después de que esos países completaran los trámites de ratificación.

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El pacto abarca el comercio de bienes y servicios y capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

Singapur desgravará el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque sudamericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2% del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur.