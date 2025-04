«Transformar la basura en arte es darle una segunda oportunidad»

Carlos Uruzola es un joven artista de La Cruz y tiene el «don» de hacer arte con chatarra. Estuvo al borde de la muerte lo que le hizo hacer un «clic» y hoy sus obras recorren el mundo.

El arte ofrece la posibilidad de desplegar nuestra arista más ingeniosa e imaginativa como seres humanos, es una forma de expresión que permite comunicar ideas, sentimientos y experiencias. Pero también es el medio para la resiliencia y así fue para Carlos Uruzola. Un correntino de 35 años, nacido en La Cruz donde reside y donde desarrolla su pasión: crear arte con chatarra.

En diálogo con diario época compartió su historia de vida que también es ejemplo de superación. En mente, Carlos tenía otros sueños como cualquier joven. En el 2009 un gravísimo accidente lo dejó al borde de la muerte. Mientras estaba en el campo cazando carpinchos, uno de los animales lo atacó y en su intento por defenderse, terminó cayendo sobre un machete, lo que le provocó una herida en el estómago. «Con una mano sostenía mis intestinos y con la otra me agarraba del pecho de mi amigo», recordó.

El panorama no era nada alentador, los médicos pensaron que no se salvaría, pero luego llegó el doctor Andrés Moratorio, según destacó Carlos «quien estuvo tres horas y media en cirugía». El joven estuvo internado diez días en terapia intensiva y el proceso de recuperación duró un año con muchas complicaciones. Tras este «volver a nacer», Carlos soñaba con ingresar a la Prefectura, pero las puertas se le cerraron en tres oportunidades por la lesión que tuvo hasta que se resignó.

En este contexto, Carlos contó «soy hijo de trabajador por ende ya nací cansado. Viste que dicen que los correntinos son guapos, bueno yo salí fallado (risas)». Sin embargo, pudo desempeñarse en distintos rubros, «trabajé de peón, de albañil, en un lubricentro, en un aserradero, en una ferretería y en un hotel», enumeró.

«Pero odiaba levantarme temprano y que me paguen poco. Me vi el resto de mi vida haciendo eso y entonces decidí emprender», confesó. Aprendió a usar cada una de las herramientas que su papá tenía en el taller y «empecé haciendo triciclos porta maseta y todo relacionado para plantas».

Con el tiempo descubrió que podía convertir la chatarra en arte. Así los engranajes oxidados o restos de hierro, ante los ojos de Carlos se convertían en piezas fundamentales para «dar vida» a un caballo o lograr conseguir que una «gran gigante» se aleje ante la mirada de todos. «Me di cuenta que podía transformar la basura en arte, darle una segunda oportunidad a lo abandonado», apreció.

El joven artista se vale de «partes de autos, motos, hierros comunes, llaves, herramientas rotas, monedas, etcétera», para crear desde animales, personajes u objetos comunes que sirven de adorno.

Más de 50 obras y van…

Hoy ya lleva en su haber «más de 50 obras y la mayoría están desparramadas por Buenos Aires. Hay obras mías en Estados Unidos, Barcelona y Puerto Rico», resaltó. Dentro de sus trabajos más destacados resaltan un caballo a tamaño real a pedido de la Municipalidad de La Cruz.

Carlos también detalló que fabricó «cuatro caballos en tamaño real que además de La Cruz, están en Zárate, Pilar y en Entre Ríos. Hice tres toros (uno está en Pergamino, otro en Don Torcuato y en Santo Tomé)». Además, creó tres hombres gigantes de casi cuatro metros de alto que se encuentran en la entrada de Estación Torrent, Corrientes, y una pareja de abuelos de tamaño real que se halla en Santo Tomé.

Técnicas y herramientas

Al ser consultado sobre la técnica que emplea, Carlos definió «lo mío es prueba y error. Voy mejorando con cada trabajo e intentando superarme siempre». Solo «uso una máquina para soldar, una amoladora, pinza y martillo», indicó.

Sobre la temática que más le atrae hacer, expresó que «me gustan mucho los animales, tal vez porque me crié viéndolos de cerca», confesó y entre sus obras está el popular capibara, lechuza, un león, un picaflor, entre otros tantos animales.

«El carpincho se hizo un poco viral porque es un animal muy querido por todos y por ser la primera vez que hacía un ‘carpi’, me salió bastante lindo», dijo con humor.

Redes sociales

Sin dudas que la mejor vidriera para dar a conocer su trabajo son las redes sociales. «Ayudan muchísimo para visibilizar mis obras. Todos mis clientes toman conocimiento de mi arte a través de las redes».

En este sentido dijo que «soy consciente de que no sé todo ni tampoco soy el mejor, pero me apasiona y amo mi trabajo y siempre intentaré mejorar». Y finalizó: «Poder enviar algunas obras al extranjero para mí es un gran logro y me llena de orgullo».