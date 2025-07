Tranquilidad A Beneficiarios: Iprodich Aclara Ante La Suspensión De Pensiones No Contributivas Por Invalidez Laboral

Esta suspensión del beneficio afectó a las personas que no se presentaron a las auditorías requeridas por el organismo nacional que las otorga.

Ana Mitoire, de Iprodich, aclaró que las mismas NO fueron dadas de bajas sino que fueron suspendidas y “para la reactivación de esta pensión no contributiva por invalidez laboral, los beneficiarios deberán presentar una solicitud y documentación respaldatoria”- indicó.

¿CÓMO SE REACTIVA LA PENSIÓN?

Mitoire puso énfasis en destacar que para obtener la reactivación de la pensión por invalidez laboral, los beneficiarios deberán presentar:

1. Una nota manuscrita firmada por el titular y/o su apoyo, en caso de requerirlo, SOLICITANDO REHABILITAR LA PENSIÓN. Dicha nota debe contar con sus datos actualizados, domicilio nuevo (en caso de haberse cambiado el mismo), código postal, teléfono, y correo electrónico.

2. Acompañar dicha nota con la totalidad de la documentación médica respaldatoria que acredite su condición de salud. (estudios médicos, certificados, certificado médico oficial, etc).-

3. Copia del frente y dorso del DNI.-

Esta documentación podrá ser presentada personalmente en: Oficina de ANDIS – Resistencia (Perón N° 290); Oficinas de ANSES de toda la provincia o bien por correo electrónico reclamosdaeeyl-andis@andis.gob.ar

Por correo postal al siguiente domicilio DIRECCIÓN NACIONAL DE APOYOS Y ASIGNACIONES ECONÓMICAS – HIPÓLITO YRIGOYEN N° 1447, CPA C1089AAA/ CIUDAD DE BS.AS.

También pueden recurrir para asesoramiento a las oficinas de IPRODICH ubicadas en Monteagudo 1640 (Resistencia), avenida Belgrano N° 208 (Charata), Juan Manuel de Rosas N° 51 CIC (Juan José Castelli), Esq. Paso y Chile (San Martín), San Luis N° 800-898, Predio Ferichaco (Presidencia Roque Sáenz Peña) y en Rivadavia y Moreno (Villa Ángela) o comunicarse al teléfono de informes: 0800-7773456.

En rueda de prensa la titular del IPRODICH, llevó tranquilidad a los beneficiarios de las pensiones sobre la suspensión en el mes de julio del pago de pensiones no contributivas por invalidez laboral, que son otorgadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y reiteró que “es importante aclarar que estas pensiones no se han dado de baja sino que están suspendidas. Lamentablemente, esto ocurre porque no les llegó la comunicación, ya sea porque la misma fue enviada a un domicilio incorrecto, inexistente o con inconsistencias. También ha pasado que las personas sí se presentaron a la auditoría, pero al llegar no está el profesional que debía realizarla o la dirección del consultorio no era correcta”, dijo la funcionaria del Iprodich.

Por último, Mitoire volvió a transmitir tranquilidad a los beneficiarios, diciendo que toda persona que realmente la necesite y cumpla con los requisitos establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad, lo recibirá. Y señaló que si bien no hay un tiempo establecido, es necesario que los beneficiarios presenten la documentación requerida lo antes posible para que se les pueda restituir el beneficio con mayor celeridad.