El Municipio de Sáenz Peña reparó el sistema lumínico de la Autovía de Ruta 16

182067w850h567c.jpg

La tarea se concretó de manera conjunta con la empresa Secheep, que aportó 800 metros de cable, mientras que el Municipio ejecutó las obras necesarias. 

Gracias a esta acción, la autovía volvió a estar completamente iluminada, mejorando la seguridad de quienes transitan por ella.

Arreglo de luces en Sáenz Peña.

Los trabajos incluyeron reposición de cableado en distintos sectores de la autovía mencionada. Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Claudio Gil, explicó que en distintos sectores las luminarias no funcionaban debido al robo de cables, lo que motivó la intervención.

Los tareas comenzaron el viernes y concluyeron el martes, e incluyeron la reposición de cableado y el reemplazo de llaves térmicas dañadas por hechos de vandalismo. 

Tras cinco días de labor continua, el personal de Electrotecnia logró restablecer en su totalidad el sistema lumínico en ese sector de la ciudad.

