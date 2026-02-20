Trabajos de limpieza y desmalezamiento en distintos sectores de Puerto Vilelas

635161662_1350995967054641_7414944976889593836_n

La Municipalidad de Puerto Vilelas continúa desarrollando tareas de mantenimiento urbano con el objetivo de mejorar el orden y las condiciones ambientales en distintos puntos de la localidad.

Durante la jornada, el equipo de Limpieza y Saneamiento llevó adelante un operativo de recolección de ramas en el barrio 60 Viviendas, donde se realizaron trabajos para despejar el sector y contribuir a una mayor seguridad para los vecinos.

Asimismo, se ejecutaron tareas de desmalezamiento en la Peatonal, uno de los espacios públicos más transitados de la comunidad, con el propósito de poner en valor el lugar y garantizar mejores condiciones de uso.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de un esquema de trabajo sostenido orientado al cuidado del ambiente urbano y al mantenimiento de los espacios comunes, promoviendo una ciudad más limpia y ordenada.

