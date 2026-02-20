Quitilipi entregó insumos agropecuarios a productores de Pampa Verde

637002507_18102627541859224_6891454103474124705_n

La Municipalidad de Quitilipi, a través de la Subsecretaría de Producción, realizó una entrega de insumos destinada al Consorcio N° 2 del Lote 15 de Pampa Verde, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo local.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Ariel Lovey y estuvo orientada a respaldar el trabajo de los productores rurales de la zona.

Estos insumos están destinados a mejorar la alimentación del ganado, optimizar las condiciones del suelo y favorecer la siembra de distintas plantaciones, contribuyendo además a la producción de alimentos que pueden ser destinados tanto al consumo como a la comercialización.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan acompañar el crecimiento del sector agropecuario, promoviendo el trabajo articulado entre el Estado local y los productores para impulsar el desarrollo económico en la región.

Internacionales

635161662_1350995967054641_7414944976889593836_n

Trabajos de limpieza y desmalezamiento en distintos sectores de Puerto Vilelas

639486732_18101818732879922_6686732401104097074_n

Avanzan obras de desagüe pluvial sobre calle 9 de Julio en Pampa del Infierno

638308725_1207515984868734_2754415175840485471_n

Avia Terai avanza con obras de enripiado en calles clave de la ciudad