Quitilipi entregó insumos agropecuarios a productores de Pampa Verde

La Municipalidad de Quitilipi, a través de la Subsecretaría de Producción, realizó una entrega de insumos destinada al Consorcio N° 2 del Lote 15 de Pampa Verde, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo local.

La actividad contó con el acompañamiento del intendente Ariel Lovey y estuvo orientada a respaldar el trabajo de los productores rurales de la zona.

Estos insumos están destinados a mejorar la alimentación del ganado, optimizar las condiciones del suelo y favorecer la siembra de distintas plantaciones, contribuyendo además a la producción de alimentos que pueden ser destinados tanto al consumo como a la comercialización.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas buscan acompañar el crecimiento del sector agropecuario, promoviendo el trabajo articulado entre el Estado local y los productores para impulsar el desarrollo económico en la región.