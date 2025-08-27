Trabajador de ECOM sufrió una fractura mientras trabajaba en un techo

181545w850h482c.jpg

Un empleado de la empresa ECOM debió ser rescatado este martes, luego de sufrir una lesión mientras realizaba tareas de mantenimiento en una vivienda ubicada en Santa María de Oro al 2000, en Resistencia.

El hecho ocurrió cerca de las 13.40, cuando el trabajador de 47 años se encontraba en el techo de la morada y, por causas que se desconocen, sufrió una fractura en la pierna derecha que le impidió descender por sus propios medios.

Ante el pedido de auxilio al Servicio de Emergencias 911, acudió al lugar la Sección Rescate y Salvamento de Bomberos, quienes desplegaron un operativo con escaleras, cuerdas y sistemas de deslizamiento para inmovilizar al hombre con collarín y tabla rígida, y descenderlo de manera segura.

El lesionado fue trasladado al Hospital Perrando, donde ingresó con diagnóstico de «fractura cerrada de pierna derecha», y posteriormente quedó internado en un sanatorio céntrico.

