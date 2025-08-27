Corrientes: Martín Menem y Karina Milei estarán en el cierre de campaña de LLA

181543w700h380c.jpg

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estarán en Corrientes para participar del cierre de campaña  del partido que tiene a lisandro Almirón como candidato a gobernador de la provincia, que este domingo elige mandatario provincial, vicegobernador, intendentes, concejales y legisladores provinciales.

Está previsto que encabecen la caminata por la capital provincial. El objetivo es acompañar a los candidatos Lisandro Almirón y Evelyn Karsten (a vicegobernadora), y a Any Pereyra, que pelea por la intendencia de Corrientes.

El próximo domingo estarán habilitados para votar unos 950 mil correntinos. En caso de que un candidato no supere el 45% o no tenga el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, la Junta Electoral Provincial ya estableció que el balotaje será el 21 de septiembre.

