Tensión en la Comisaría Décima por una pelea entre presos

Momentos de tensión se registraron este miércoles por la tarde, en el sector de celdas de la Comisaría Décima de Resistencia, por una pelea entre personas detenidas en ese lugar, que obligó a la intervención de varias unidades especiales, con un saldo de tres presos trasaldados a otras dependencias y varios elementos secuestrados tras una exhaustiva requisa.

Todo comenzó cerca de las 14, tras una riña en el área de detención. El despliegue policial contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), la División Infantería y la División Bomberos.

Desde la fuerza informaron que para garantizar la transparencia del procedimiento y el respeto a los derechos humanos, estuvieron presentes el médico policial de turno y representantes de la Subsecretaría de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles.

Así, bajo la supervisión de un testigo hábil, los efectivos inspeccionaron las celdas y lograron incautar diversos utensilios de cocina que representaban un peligro para la integridad física de los internos y del personal.

Además, con el fin de descomprimir el sector y evitar nuevos incidentes, la cúpula de la Dirección General de Seguridad Metropolitana dispuso el traslado inmediato de tres internos hacia otras unidades del área metropolitana.

Los detenidos trasladados enfrentan causas por «Ejecución de Pena» y «Amenazas en Contexto de Violencia de Género».

El operativo contó con la supervisión directa de las máximas autoridades de la Dirección de Zona y Operaciones Metropolitana, finalizando sin registrarse heridos ni novedades de mayor gravedad.