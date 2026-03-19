For Ever hace fútbol y define el equipo para recibir al «Tomba»

For Ever entrenó ayer por la mañana en el «Juan Alberto García» ultimando detalles para el juego del sábado, a las 21, cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza, en juego de la 6ª fecha de la zona A de la Primera Nacional de fútbol.

Hoy será la práctica en la que el DT Ricardo Pancaldo definirá el equipo para enfrentar al «Tomba». En el ensayo de ayer, el entrenador fue probando distintas variantes tácticas. Uno que tiene buenas chances de meterse en el equipo es Leonardo Marinucci, que ingresaría por Tomás Bolzicco. Pero todavía quedan los ensayos de hoy y mañana, por lo que habrá que esperar un poco más para confirmar la alineación.

La idea de Pancaldo es salir de este flojo momento en el inicio del torneo. El elenco chaqueño cayó en la 1ª fecha ante Acassuso en Buenos Aires (2-0), luego igualó de local ante San Telmo (2-2) y en las dos siguientes visitas también perdió: 2-0 ante San Miguel y 3-2 ante Deportivo Morón. En el medio, quedó postergado el cotejo ante Colón de Santa Fe en el «Juan Alberto García «por el paro de AFA, encuentro que recién se disputará el 20 de julio.

Para el «Negro» es fundamente revertir este mal inicio del campeonato y conseguir la primera victoria en la temporada 2026. Pero no será nada sencillo ya que enfrente estará un equipo mendocino que la temporada pasada descendió desde la Liga Profesional y quiere regresar lo más pronto posible al sitial de privilegio del fútbol argentino. El «Tomba» viene de ganarle el sábado por 2 a 1 como local a Ferro y suma hasta aquí seis puntos en el certamen (los otros tres cotejos los empató).

El árbitro principal para el partido del sábado será Fabrizio Llobet, asistido por Mariano Viale y Guido Córdoba. El cuarto árbitro será César Ceballo.