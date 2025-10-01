Suspenden afiliación al PJ de la diputada Andrea Charole

La diputada provincial recibió una sanción de dos años tras el escándalo en la sesión por la cláusula gatillo.



La diputada provincial Andrea Charole fue suspendida por dos años de su afiliación al Partido Justicialista (PJ), tras los incidentes ocurridos el 20 de agosto en el recinto legislativo durante el debate sobre la cláusula gatillo para docentes. Aquella sesión estuvo marcada por el caos y fuertes discusiones entre oficialismo y oposición, cuando se debatía la moción de desafectación del proyecto de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

El conflicto comenzó cuando la votación a mano alzada arrojó 16 votos a favor de los 32 presentes, sin alcanzar la mayoría necesaria. Desde las bancas se escuchó un grito dirigido a Charole: “¡Levantá la mano, ahora tenés que votar!”, lo que desató acusaciones cruzadas y obligó a un cuarto intermedio.

Al reanudarse la sesión, el bloque del PJ exigió repetir la votación, mientras que desde el oficialismo denunciaron presiones sobre la legisladora para modificar su postura. Finalmente, la moción fue reconsiderada y el proyecto obtuvo 17 votos a favor, habilitando su tratamiento.

El Tribunal de Disciplina del PJ, con las firmas de Magalí Besga y Mario Daniel Pascual, fundamentó la suspensión en el artículo 51 inc. C) de la carta orgánica del partido y advirtió que ante una reiteración de inconducta se aplicará la sanción prevista en el inciso D del mismo artículo.