Sin transporte público en el Gran Resistencia

No habrá colectivos en el Gran Resistencia durante toda la jornada debido a un paro de trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco. El gremio ejecuta la medida de fuerza por 24 horas tras no llegar a un acuerdo salarial durante las reuniones que se llevaron a cabo este martes. Los empleados piden que el salario se equipare con el que reciben los choferes del AMBA y desde las empresas argumentan que no pueden prometer lo que no van a cumplir.