Silvana Schneider encabezó un masivo encuentro juvenil contra las adicciones

En una jornada marcada por el compromiso institucional frente a los consumos problemáticos, la vicegobernadora del Chaco, Silvana Schneider, encabezó un multitudinario encuentro del programa Fortaleza, destinado a jóvenes de toda la provincia. El evento se llevó a cabo en el Domo del Centenario y reunió a más de mil adolescentes, en el marco de una convocatoria impulsada por el gobierno provincial como parte de su estrategia de prevención, recuperación y reinserción en situaciones de adicción.

“Más que preocupación, nos estamos ocupando”

En diálogo con el móvil de Radio Provincia, Schneider destacó la magnitud de la convocatoria y aseguró que la problemática de las adicciones forma parte de las prioridades del Ejecutivo. “Más que preocupación, nos estamos ocupando”, afirmó. “Esta situación ya la veníamos percibiendo junto al gobernador cuando recorríamos distintas localidades. Luego de 16 años de ausencia del Estado, sentimos que debimos ocuparnos, a pedido de las familias que nos decían ‘hagan algo’”, agregó.

La vicegobernadora remarcó que el programa Fortaleza no solo trabaja en la prevención, sino que también brinda acompañamiento a quienes atraviesan procesos de recuperación y a quienes buscan reinsertarse: “Estamos trayendo a los adolescentes herramientas para afrontar las distintas etapas de esta temática. Primero fortalecer la prevención, luego acompañar en la recuperación, y también garantizar la reinserción”, sostuvo.

Críticas al debate y a la gestión anterior

Consultada sobre el reciente debate entre candidatos, Schneider no ahorró críticas hacia el sector opositor. “Pude ver diferentes situaciones anoche, sí, claro que lo vi al debate completo. En primera instancia, gente opinando sin relación con la consigna. Por otro lado, diputados provinciales que hablan de futuros proyectos, y yo me pregunto: ¿por qué no los presentaron antes?”, cuestionó.

En un tramo más duro, se refirió sin mencionarlo directamente al exgobernador Jorge Capitanich:

“El mitómano de siempre no se hace cargo de los 16 años que nos dejó una provincia destrozada, con la pobreza en primer nivel país. Es doloroso, pero es real”, lanzó.

En contraste, elogió al actual legislador oficialista Julio Ferro:

“Escucharlo a Julio Ferro fue reconfortante. Una persona comprometida, con palabras justas y proyectos concretos para los chaqueños”, expresó.

El desafío legislativo y la necesidad de apoyo

Schneider también apuntó contra los legisladores del Frente Chaqueño por no haber participado de un reciente debate legislativo:

“Ayer fue una muestra clara de lo que no queremos que pase en la Legislatura. Ninguno de los diputados del Frente Chaqueño participó del debate de una ley clave, que propone quitar impuestos al comerciante y al productor agropecuario”, afirmó.

“Mientras anoche escuchábamos al exgobernador hablar de acompañamiento al sector productivo, nos preguntábamos: ¿de qué acompañamiento habla? Nosotros trabajamos con hechos reales. Nuestros diputados sí estuvieron, sí aprobaron. Queremos que Chaco esté entre las tres provincias más competitivas del país”, explicó.

“Seguimos escuchando a los chaqueños”

Sobre el tramo final de la campaña electoral, la vicegobernadora sostuvo:

“Estamos fortaleciendo todos los días las políticas públicas que impulsa nuestro gobernador, el arquitecto Leandro Zdero. Seguimos escuchando a los chaqueños y llevando nuestras propuestas, que no son solo nuevas caras, sino también ideas nuevas”, indicó.

Y completó: “Estamos trabajando para el Chaco de las oportunidades, del desarrollo, del crecimiento. Esa es la meta. Y lo hacemos reconociendo lo que recibimos, porque contar la verdad también es necesario”.

Respuesta a las críticas: “Nosotros hacemos”

Finalmente, al ser consultada por las críticas vertidas por un candidato que cuestionó la efectividad del programa Fortaleza, Schneider respondió con firmeza:

“Dejemos que diga lo que quiera. Nosotros nos encargamos de hacer, no de decir”, concluyó.

La actividad en el Domo del Centenario continuó con talleres, charlas y dinámicas participativas dirigidas a jóvenes, con el objetivo de brindar herramientas concretas para enfrentar una problemática que, según remarcó Schneider, “el Estado no puede seguir ignorando”.