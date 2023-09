SESIÓN ESPECIAL: Diputados aprobó la modificación del Impuesto a las Ganancias y ahora el proyecto deberá tratarse en el Senado

Impactos: 2

La iniciativa elimina la cuarta categoría, de modo que los trabajadores no paguen más el impuesto. Desde el oficialismo defendieron el concepto general de que “el salario no es ganancia”, con el respaldo en las afueras del Congreso de todas las centrales obreras y principales gremios del país.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes la modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, un proyecto que implica la eliminación de la cuarta categoría, de forma que unos 800 mil trabajadores en relación de dependencia no tributen más por este concepto. Con esta sanción, la iniciativa impulsada por el oficialismo ahora deberá ser tratada en el Senado.

Pasadas las 21.30 se realizó la votación del proyecto, logrando un total de 135 afirmativos, de legisladores del Frente de Todos, bloques provinciales, la Izquierda y los libertarios, entre otros; 103 votos en contra, en su mayoría de Juntos por el Cambio y 0 abstenciones.

Carlos Heller (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, resaltó al abrir el debate que “no se pueden resolver los problemas fiscales haciendo caer el peso en los niveles más bajos de la sociedad”. “Debemos apuntar a que los que más tienen aporten para resolver la situación de los que menos tienen y no lo contrario”, agregó.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, llegó esta tarde a Diputados, donde aguardó la votación del proyecto. El funcionario arribó pasadas las 16.30 y se dirigió al despacho de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, desde donde siguió las alternativas del debate a través de DiputadosTV.

Luego, durante la exposición del último orador, el diputado Germán Martínez (presidente del Bloque del Frente de Todos), acompañó desde los palcos del recinto la sesión junto a los líderes de las centrales sindicales, a la espera de la votación.