Búsqueda de Axel González: secuestraron un objeto hallado en el monte y refuerzan los rastrillajes

La búsqueda de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido desde el pasado 18 de mayo, sumó en las últimas horas un nuevo elemento de interés para la investigación y derivó en un amplio despliegue policial en distintos sectores de Fontana.

Todo comenzó cuando familiares del joven realizaron por sus propios medios un recorrido en una zona de monte y aseguraron haber encontrado un objeto que podría pertenecerle.

Tras el aviso, investigadores y peritos se dirigieron al lugar y constataron la presencia de un fragmento de tela con parte de un cierre, compatible aparentemente con el bolsillo de una campera.

Por su parte, la Fiscalía ordenó el secuestro formal del elemento, que ahora será analizado por el Gabinete Científico del Poder Judicial.

Luego del hallazgo, se intensificaron los rastrillajes en el sector con recorridas a pie, personal montado y perros entrenados para detección de restos humanos. Sin embargo, hasta el momento no se encontraron nuevos indicios ni restos vinculados al joven.

Desde la Policía reiteraron que la desaparición de Axel González es investigada desde la denuncia radicada por su madre.

En el marco de la causa, uno de los testimonios incorporados señala que el joven habría sido interceptado junto a otras personas por un móvil policial y luego perseguido hacia una zona cercana al barrio Camors, en Fontana.

Durante la tarde de este viernes, además, se desplegó un operativo especial en un amplio cuadrante de la ciudad con participación de distintas divisiones policiales, unidades especiales, canes y organismos provinciales y municipales que colaboran con tareas de limpieza y desmalezado en áreas de difícil acceso.