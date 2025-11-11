Seguridad, Inversión y Desarrollo: Ejes del Encuentro Entre el Gobierno y Empresarios Chaqueños

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, acompañó la Gala Empresarial organizada por la Cámara de Comercio de Resistencia, donde compartió el encuentro con representantes del sector privado, empresarios, autoridades provinciales y municipales.

Durante su intervención, Matkovich junto a la subsecretaria de Trabajo Noel Ibarra y al subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, destacó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector productivo, al señalar: “No hay desarrollo posible sin orden, y no hay orden duradero sin un Estado presente, coordinado y previsible”.

El funcionario provincial subrayó además el compromiso que nos pide el gobernador Leandro Zdero para fortalecer la seguridad en Resistencia y en toda la provincia, a través de mayor presencia policial, planificación y tecnología aplicada a la prevención del delito. “Queremos que Resistencia sea una ciudad donde se pueda invertir, producir y vivir con tranquilidad. Por eso, la articulación con el municipio y con las cámaras empresariales es fundamental”, afirmó.
Finalmente, Matkovich agradeció el compromiso del sector empresarial y convocó a seguir trabajando unidos: “Sigamos construyendo juntos una provincia segura, moderna y con oportunidades para todos”. Además, La presencia del ministro de Seguridad Matkovich en este tipo de evento refuerza el mensaje de articulación entre el sector público (gobierno provincial, seguridad) y el sector privado (empresarios).

