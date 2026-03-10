SEGÚN EL SMN La inestabilidad se mantendrá toda la semana, con probables precipitaciones

llovizna-scaled

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la inestabilidad, con lluvias y tormentas aisladas, se mantendrá por lo que resta de la semana, en Resistencia y alrededores, y con ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas en torno a los 32 grados.

Así, para este martes se prevé cielo parcialmente nublado por la madrugada, luego tormentas aisladas, y vientos leves del este, con un piso térmico de 19 grados y un techo de 32.

En tanto, para el miércoles se esperan tormentas aisladas durante todo el día -algunas fuertes por la mañana-, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Asimismo, para el jueves se anuncia cielo mayormente nublado por la mañana, y chaparrones por la tarde-noche, con 20 grados de temperatura mínima y 31 de máxima.

Por último, para el viernes, el SMN pronostica tiempo mejorando, con cielo mayormente nublado, y poco cambio de temperatura: mínima de 23 grados y máxima de 30.

