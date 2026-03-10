La Peña Nativa Martín Fierro celebrará en su sede su 81° aniversario

La Peña Nativa Martín Fierro anunció que el evento previsto para celebrar el 81° aniversario de la institución, que inicialmente iba a realizarse en la cancha de hockey del Club Sarmiento, finalmente, y por razones de fuerza mayor, se llevará a cabo en la sede de la propia institución, en avenida 9 de Julio y José Hernández, el mismo dia previsto, el sábado 11 de abril, desde las 20.30.

De esta manera, la histórica entidad cultural de Resistencia festejará un nuevo aniversario en su propia casa, reafirmando su compromiso con la cultura, la música y las tradiciones del Litoral.

La comisión directiva destacó que la celebración se desarrollará convocando a socios, amigos y al público en general a compartir una noche especial. en el lugar que durante más de ocho décadas ha sido punto de encuentro de la cultura popular.

Asimismo, desde la Peña señalaron que las personas que hayan adquirido entradas numeradas deberán acercarse a la institución de lunes a viernes, de 18 a 21, con el fin de confirmar sus ubicaciones, las cuales serán respetadas por la organización.

Por otra parte, las entradas generales adquiridas a través de la plataforma butacauno.com tendrán lugar en el patio de la institución, donde se dispondrá de mesas y sillas sin cargo para mayor comodidad del público.

La Peña Nativa Martín Fierro también confirma que, tal como estaba previsto, se contará con la presencia del reconocido artista Lázaro Caballero, junto a otros artistas invitados que estaban en la grilla. Desde la institución agradecen la comprensión de la comunidad e invitan a todos a acompañar esta celebración tan significativa.