Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

Este martes al mediodía, la Policía Rural y Ambiental de Pampa del Infierno realizaba recorridas en la zona del Paraje Pampa Grande, a unos 12 kilómetros de la localidad, cuando constataron actividad forestal ilegal.

Al dialogar con el maquinista, identificado como D.O.S, con domicilio en Los Frentones, dijo que realizaba la tarea de desmonte en una cortina boscosa, sin permiso para dicha actividad.

Además, ya había realizado unas siete hectáreas de topado.

Los agentes junto a funcionarios de la Dirección de Bosques concretaron el secuestro de una Topadora D8 Caterpiller, máquinas y herramientas mencionadas.

Lo secuestrado fue trasladado hacia el predio del corralón municipal de Pampa del Infierno.