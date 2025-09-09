Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

181522w850h478c.jpg

Este martes al mediodía, la Policía Rural y Ambiental de Pampa del Infierno realizaba recorridas en la zona del Paraje Pampa Grande, a unos 12 kilómetros de la localidad, cuando constataron actividad forestal ilegal.

Al dialogar con el maquinista, identificado como D.O.S, con domicilio en Los Frentones, dijo que realizaba la tarea de desmonte en una cortina boscosa, sin permiso para dicha actividad.

Además, ya había realizado unas siete hectáreas de topado.

Los agentes junto a funcionarios de la Dirección de Bosques concretaron el secuestro de una Topadora D8 Caterpiller, máquinas y herramientas mencionadas.

Lo secuestrado fue trasladado hacia el predio del corralón municipal de Pampa del Infierno.

Más Noticias

168186w850h567c.jpg

Este miércoles cierra la inscripción para acceder al Poder Judicial

179627w850h478c.png (1)

Piden la elevación a juicio de la causa que involucra al piquetero Rolón

WhatsApp Image 2025-09-09 at 11.47.09 (1)

El Cedetema Avanza En Ensayos De Tableros En Convenio Con La Unse

Te pueden interesar

546620743_4138616266402148_3332869785416864246_n

El Baile de las Tribus 2025 prepara su nueva edición en octubre

181522w850h478c.jpg

Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

168186w850h567c.jpg

Este miércoles cierra la inscripción para acceder al Poder Judicial

169888w850h638c.jpg

¿Dónde habrá trabajos de bacheo esta semana en Resistencia?

175280w850h480c.png

Una pareja espera su primer hijo y ganó $96 millones con la Poceada