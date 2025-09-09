Este miércoles cierra la inscripción para acceder al Poder Judicial

168186w850h567c.jpg

Este miércoles 10 de septiembre finaliza la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo, en la primera circunscripción judicial.

Así lo decidió el Superior Tribunal de Justicia, a través de la resolución 812/25, en conformidad con el reglamento y programa de examen que fueron aprobados en la resolución 733/25.

En tanto, continúa vigente la nómina aprobada en las resoluciones 1.971/19 y 342/20.

La inscripción se realiza únicamente a través del sistema ADITUM, en www.justiciachaco.gov.ar. Allí también están disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.

RÉGIMEN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El llamado a concurso de ingreso correspondiente al régimen para personas con discapacidad será tramitado oportunamente de forma independiente a esta convocatoria y en el marco de la resolución 776/23, que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad al Poder Judicial de la Provincia Vigente.

Asimismo, sigue vigente la nómina aprobada a través de la resolución 1.145/22.

Más Noticias

181522w850h478c.jpg

Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

179627w850h478c.png (1)

Piden la elevación a juicio de la causa que involucra al piquetero Rolón

WhatsApp Image 2025-09-09 at 11.47.09 (1)

El Cedetema Avanza En Ensayos De Tableros En Convenio Con La Unse

Te pueden interesar

181522w850h478c.jpg

Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

168186w850h567c.jpg

Este miércoles cierra la inscripción para acceder al Poder Judicial

169888w850h638c.jpg

¿Dónde habrá trabajos de bacheo esta semana en Resistencia?

175280w850h480c.png

Una pareja espera su primer hijo y ganó $96 millones con la Poceada

179627w850h478c.png (1)

Piden la elevación a juicio de la causa que involucra al piquetero Rolón