El Baile de las Tribus 2025 prepara su nueva edición en octubre

La comunidad educativa y deportiva de la región ya palpita una de las celebraciones más esperadas del año: el Baile de las Tribus 2025, que se desarrollará los días 3 y 4 de octubre en el marco de una tradición que combina cultura, identidad y espíritu deportivo.

Este encuentro, organizado por el Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior Maestro Héctor Horacio Dolce, reúne a estudiantes, docentes, familias y vecinos en torno a una competencia cargada de energía, música y color, que enfrenta simbólicamente a las históricas tribus Mataras (verde) y Matacos (rojo).

Reunión de autoridades y organización

En la jornada de hoy, el dirigente Sergio Andrés Dolce recibió a representantes de ambas tribus: Soledad Gauna, por los Mataras, y Micaela Alfonso, por los Matacos. También participaron la profesora Celeste Zalazar, responsable del Área de Deportes de la Municipalidad, y el Sr. Edgar Ho, quien estará a cargo de la logística del evento.

Durante el encuentro se confirmó el acompañamiento institucional y el apoyo a la organización, con el compromiso de garantizar que el festival se viva con la misma pasión y seguridad que en ediciones anteriores.

Una fiesta de identidad cultural y deportiva

El Baile de las Tribus trasciende lo meramente competitivo: se trata de una verdadera manifestación cultural y social que ha sabido consolidarse como tradición local. Cada tribu se prepara durante meses para ofrecer presentaciones coreográficas, despliegues artísticos y muestras de compañerismo que reflejan el esfuerzo colectivo de los estudiantes y la comunidad educativa.

El evento, además, representa un espacio de integración que combina el arte, la danza, la música y el deporte, generando un fuerte sentido de pertenencia e identidad en los jóvenes participantes.

Compromiso con la continuidad

“Como cada año, me comprometí a acompañar y apoyar esta fiesta tan significativa, que forma parte de la identidad cultural y deportiva de nuestra comunidad”, expresó Dolce, destacando la importancia de fortalecer este tipo de celebraciones que unen generaciones y fortalecen lazos sociales.

Cuenta regresiva

Con el anuncio oficial de las fechas, la cuenta regresiva ya comenzó. Los días 3 y 4 de octubre Colonia Popular y la región se vestirán de verde y rojo para vivir una nueva edición del Baile de las Tribus, donde la pasión, la creatividad y el espíritu juvenil volverán a brillar.

El llamado está hecho: comienza a despertarse el espíritu tribal para una fiesta que promete ser inolvidable.