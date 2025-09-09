El Baile de las Tribus 2025 prepara su nueva edición en octubre

546620743_4138616266402148_3332869785416864246_n

La comunidad educativa y deportiva de la región ya palpita una de las celebraciones más esperadas del año: el Baile de las Tribus 2025, que se desarrollará los días 3 y 4 de octubre en el marco de una tradición que combina cultura, identidad y espíritu deportivo.

Este encuentro, organizado por el Profesorado de Educación Física del Instituto de Educación Superior Maestro Héctor Horacio Dolce, reúne a estudiantes, docentes, familias y vecinos en torno a una competencia cargada de energía, música y color, que enfrenta simbólicamente a las históricas tribus Mataras (verde) y Matacos (rojo).

Reunión de autoridades y organización

En la jornada de hoy, el dirigente Sergio Andrés Dolce recibió a representantes de ambas tribus: Soledad Gauna, por los Mataras, y Micaela Alfonso, por los Matacos. También participaron la profesora Celeste Zalazar, responsable del Área de Deportes de la Municipalidad, y el Sr. Edgar Ho, quien estará a cargo de la logística del evento.

Durante el encuentro se confirmó el acompañamiento institucional y el apoyo a la organización, con el compromiso de garantizar que el festival se viva con la misma pasión y seguridad que en ediciones anteriores.

Una fiesta de identidad cultural y deportiva

El Baile de las Tribus trasciende lo meramente competitivo: se trata de una verdadera manifestación cultural y social que ha sabido consolidarse como tradición local. Cada tribu se prepara durante meses para ofrecer presentaciones coreográficas, despliegues artísticos y muestras de compañerismo que reflejan el esfuerzo colectivo de los estudiantes y la comunidad educativa.

El evento, además, representa un espacio de integración que combina el arte, la danza, la música y el deporte, generando un fuerte sentido de pertenencia e identidad en los jóvenes participantes.

Compromiso con la continuidad

“Como cada año, me comprometí a acompañar y apoyar esta fiesta tan significativa, que forma parte de la identidad cultural y deportiva de nuestra comunidad”, expresó Dolce, destacando la importancia de fortalecer este tipo de celebraciones que unen generaciones y fortalecen lazos sociales.

Cuenta regresiva

Con el anuncio oficial de las fechas, la cuenta regresiva ya comenzó. Los días 3 y 4 de octubre Colonia Popular y la región se vestirán de verde y rojo para vivir una nueva edición del Baile de las Tribus, donde la pasión, la creatividad y el espíritu juvenil volverán a brillar.

El llamado está hecho: comienza a despertarse el espíritu tribal para una fiesta que promete ser inolvidable.

Más Noticias

182056w850h479c.jpg

Jornada Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro

169888w850h638c.jpg

¿Dónde habrá trabajos de bacheo esta semana en Resistencia?

544945034_122241946298167730_3852080569149507831_n

Colonia Popular fortalece la cultura, la producción y la integración comunitaria

Te pueden interesar

182056w850h479c.jpg

Jornada Interministerial de Prevención del Suicidio en Contextos de Encierro

546620743_4138616266402148_3332869785416864246_n

El Baile de las Tribus 2025 prepara su nueva edición en octubre

181522w850h478c.jpg

Secuestran una topadora y otras maquinarias en un desmonte ilegal

168186w850h567c.jpg

Este miércoles cierra la inscripción para acceder al Poder Judicial

169888w850h638c.jpg

¿Dónde habrá trabajos de bacheo esta semana en Resistencia?