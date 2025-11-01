Secuestran un camión que estaría vinculado al «Clan Sosa»

El Ministerio de Seguridad del Chaco informó el secuestro de un camión vinculado al denominado «Clan Sosa», una organización señalada por sus vínculos con el tráfico de estupefacientes en la región.

El procedimiento fue realizado este viernes por la mañana, en el puesto caminero de Río Muerto, ubicado en el kilómetro 318 de la Ruta Nacional N°16, en el marco de un operativo de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial Charata.

En el lugar, se interceptó un camión marca Ford Cargo 1729, conducido por un hombre de 44 años, transportista oriundo de la localidad santafesina de Teodelina.

Al consultar los datos del dominio en el sistema MI-MIN-SEG, la Policía constató que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente desde el 3 de octubre de 2022, solicitado por Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una causa federal radicada en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Según informaron oficialmente, el camión estaría vinculado al Clan Sosa, una estructura criminal investigada por su participación en operaciones de narcotráfico y lavado de activos en el norte argentino.

Finalmente, el rodado fue secuestrado y el conductor trasladado al Destacamento de Río Muerto, donde se continúan las actuaciones judiciales correspondientes bajo la coordinación de la justicia federal.