Fontana: secuestraron 100 kilos de carne en mal estado

184127w850h478c.jpg

Este viernes, entre las 9:30 y las 11:30, la Dirección de Seguridad Rural y Ambiental de la Policía del Chaco llevó a cabo múltiples operativos en pos de garantizar el apto consumo de productos cárnicos puestos a la venta.

La jornada de bromatología se realizó en Fontana, teniendo como punto de control a cinco carnicerías de esa localidad, ubicadas sobre av. 25 de Mayo, av. Güemes, al 680, y otros tres establecimientos emplazados en av. Alvear, en sus alturas 4100, 5975 y 6035.

Tras las revisiones, las autoridades terminaron secuestrando un total de 100 kilos de carne en mal estado, los cuales presentaban falencias por falta de higiene y falta de inspección veterinaria.

Los comercios infractores fueron notificados de su situación y se dio intervención a los organismos competentes para continuar con las actuaciones legales.

