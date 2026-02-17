Carnaval récord: turismo al 90% de ocupación y economías regionales en movimiento

El fin de semana largo de Carnaval volvió a confirmar su peso dentro del calendario turístico argentino, a partir de miles de personas que viajaron por el país y generaron un fuerte movimiento económico: la ocupación hotelera promedio en los principales destinos alcanzó el 90%, incluso por encima de lo previsto.

Según un relevamiento de organismos provinciales y municipales junto al sector privado, el 31% de las 121 localidades analizadas superó el 90% de reservas en distintas categorías de alojamiento, consolidando la tendencia de escapadas cortas y viajes de cercanía.

LA COSTA ATLÁNTICA Y LA PATAGONIA, ENTRE LOS DESTINOS MÁS ELEGIDOS

En la costa bonaerense, Mar de las Pampas encabezó el ranking con 94% de ocupación, seguida por Mar Azul (93%) y Las Gaviotas (91%). La Patagonia también mostró números altos: Tierra del Fuego superó el 90%, mientras destinos como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Villa Traful superaron el 70%.

En Cuyo, la ocupación fue superior al 80% en Mendoza y rondó el 81% en San Luis, confirmando el carácter federal del movimiento turístico.EL NORTE Y EL LITORAL, CON EL IMPULSO DEL CARNAVAL

Las celebraciones tradicionales volvieron a atraer multitudes. En Jujuy hubo localidades con ocupación plena y hasta 95% en la Quebrada, mientras que en Salta el promedio fue del 70%, con picos de más del 85% en Cafayate.

En el litoral el flujo también fue intenso: Gualeguaychú alcanzó cerca del 86% y otras ciudades de Entre Ríos llegaron al 100%. En Corrientes, la actividad turística promedió el 81%.

Las fiestas populares también influyeron: la Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja superó el 90% y el Cosquín Rock elevó el promedio provincial cordobés por encima del 85%, con más arribos que el año pasado.

EL TRANSPORTE, CASI COMPLETO

El movimiento turístico también se reflejó en la conectividad. Aerolíneas Argentinas proyectó transportar 220.000 pasajeros, mientras Jet Smart operó más de 450 vuelos con 93.000 asientos. Flybondi reportó 90% de ocupación y Buquebus registró un aumento del 27% en la venta de pasajes desde Uruguay respecto al mismo período anterior.

El impacto económico se extendió a todos los rubros: gastronomía, alquileres temporarios y servicios turísticos trabajaron con alta demanda.