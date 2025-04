Sebastián Lazzarini: “Tenemos un gobernador que trajo orden y sensatez a la administración pública”

En plena campaña de cara a las elecciones legislativas del 11 de mayo, el diputado provincial Sebastián “Colo” Lazzarini, referente de la UCR , dejó definiciones fuertes sobre el rumbo político del Chaco, la gestión actual y el rol de la oposición.

En una entrevista con Radio Provincia del Chaco, Lazzarini defendió con énfasis los logros de la actual gestión y apuntó contra el exgobernador Jorge Capitanich, a quien acusó de haber “dinamitado la provincia desde lo institucional, lo económico y lo político”. Según Lazzarini, “el chaqueño de bien” valora hoy poder transitar sin cortes de ruta y tener un gobierno que prioriza “salud, seguridad y educación”.

“La imagen del gobernador crece porque trajo sensatez a la administración de los recursos públicos”, afirmó. “A diferencia de épocas anteriores, donde la obra pública era sinónimo de curro, hoy se priorizan proyectos estratégicos, con austeridad y mirando bien dónde poner cada peso”, aseguró el diputado oriundo de Juan José Castelli.

Además, criticó duramente la actitud de la oposición en la Legislatura, a la que acusó de presentar proyectos “destructivos” sin tener en cuenta el contexto económico del país. Lazzarini pidió el respaldo ciudadano para lograr la mayoría legislativa que permita al oficialismo “darle al gobernador las herramientas que necesita”.

También abordó el proyecto impulsado por sectores opositores que propone desarmar a los policías al finalizar su jornada laboral. “Nosotros acompañamos a la fuerza policial en los hechos, no en los discursos. Incorporamos agentes, compramos armamento, sancionamos la ley de pistolas Taser y trabajamos en una seguridad más moderna y efectiva”, remarcó.

En lo político, no descartó futuras aspiraciones. Consultado sobre una posible candidatura a la intendencia de Castelli en 2027, dijo: “¿Quién no sueña con conducir los destinos de su ciudad natal? Pero hoy estoy enfocado en acompañar este proyecto provincial desde el lugar que me toque”.

Finalmente, dejó una metáfora futbolera para definir su compromiso: “Uno tiene que estar en el equipo donde le toque. Si hay que estar en el banco, también se puede empujar desde ahí para que al equipo le vaya bien”.

La entrevista refleja el tono creciente de la campaña en el Chaco, donde el oficialismo busca consolidar su poder legislativo y la oposición se reconfigura con distintos actores. En ese contexto, Lazzarini emerge como una figura con proyección dentro del radicalismo chaqueño y un defensor férreo del rumbo que imprime el gobernador Zdero.