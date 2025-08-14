Se viene la 94ª Expo Rural del Chaco en Margarita Belén

El ministro de Producción, Oscar Dudik, destacó la importancia del evento para exponer el potencial de la provincia y reafirmar el liderazgo regional. Además, la Provincia colabora con mejoras en el nuevo predio que la Sociedad Rural del Chaco eligió para posicionar y expandir el evento.

El ministro de Producción Oscar Dudik anunció, este jueves, junto al presidente de la Sociedad Rural del Chaco Marcos Pastori y al intendente Javier Martínez, la Expo Rural 2025 del Chaco, que se desarrollará del 21 al 24 de agosto en el predio rural de Margarita Belén. “Estos acontecimientos nos permiten mostrar el camino y el objetivo como provincia”, subrayó.

El funcionario destacó el esfuerzo y la decisión de la Sociedad Rural de sacar el predio de la zona urbana para llevarlo a un lugar con mayor posibilidad de expansión. “Es por eso que hoy estamos acompañando, no solo en la difusión para que sea un éxito, sino también aportando a la infraestructura que necesita el predio como la energía y el ripio entre otras cuestiones”, indicó y adelantó que se evalúan más obras para acondicionar el lugar.

El evento contará con la participación de emprendedores chaqueños que mostrarán la diversidad y calidad de los productos de la provincia, incluyendo la harina de algarroba y otros productos de El Impenetrable. Además, habrá un stand del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, con equipos de trabajo de diferentes programas, donde se fomentará la producción y promoción de empresas locales.

El ministro resaltó el nivel de los cabañeros chaqueños que permiten al Chaco posicionarse en la región. “Tenemos que reafirmar el liderazgo y creo que estas exposiciones terminan siendo escenarios para que tanto los cabañeros como los productores puedan intercambiar información y avanzar en ese sentido, aprovechando ese potencial que tenemos”, concluyó.

Participaron también la vicepresidente de la Sociedad Rural Mariela Martínez, el subsecretario de Coordinación Orlando Morán, el subsecretario de Agricultura Julio Fantin y la subsecretaria de Ganadería y Producción Animal Mariela Kasko.

Gran expectativa de todo el sector rural

El presidente de la Sociedad Rural, Marcos Pastori, señaló que el evento despierta gran expectativa por la cantidad y calidad de las razas que participan. “Estarán las razas predominantes de nuestra región como Brahman, Brangus y Bradford; pero también otras como Santa Gertrudis que viene de corrientes, que es una raza sintética que se adapta muy bien a nuestra zona”, explicó y añadió también hay gran cantidad de ganado menor, como ovino, caprino, porcino y algo de Camelidos.

En esa línea destacó la presencia de la cabaña de JR Stachiotti de Gancedo que ganó los dos campeonatos de macho de whait dorper y Black dorper. “Para nosotros es un orgullo que nos acompañen y con estos merecidos premios nos sigan acompañando, nos dijeron que iban a hacer todo lo posible para traer a los grandes campeones para exhibirlos”, sostuvo.

La vicepresidente de la Sociedad Rural, Mariela Martínez remarcó la posibilidad para los productores, cabañeros, los laboratorios e insumos. “Es un encuentro donde uno intercambia vivencias, experiencias, además de exponer su trabajo y hacerlo conocer también comparte con la gente que hace lo mismo”, expresó.

Además, como desde hace 14 años, se realizará el concurso de escuelas agro técnicas organizado por la “Asociación Brangus”. Este año, hay inscriptos cerca de 500 alumnos de Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, y Chaco. “Es muy interesante porque los especialistas les enseñan las características genéticas de los animales, y luego las escuelas compiten al final y se les entrega un premio a la que hace su mejor evaluación de los reproductores”, concluyó Martínez.