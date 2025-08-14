Panzardi: “Vamos Chaco es un proyecto político que vino para quedarse en la provincia”

Tras oficializar la conformación de la alianza “Vamos Chaco”, la intendenta de Laguna Blanca, Claudia Panzardi y el exsenador nacional Eduardo Aguilar encabezaron este jueves una conferencia de prensa de cara a lo que será la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En conferencia de prensa, realizada en el patio de una pizzería céntrica de Resistencia, Panzardi definió el lanzamiento del espacio político como “uno de los días más importantes” de su vida y destacó que el nuevo frente busca ser una alternativa “válida, seria y con el mayor de los compromisos para todos y cada uno de los chaqueños”. “Este es un proyecto político realmente muy importante, un proyecto nuevo que ha venido para quedarse en la provincia de Chaco”, remarcó.

Aguilar será quien lidere la lista de candidatos a senadores, mientras que Panzardi lo hará con la nómina de diputados nacionales. El espacio, vale remarcar, también está integrado por la Concertación FORJA, el Partido Demócrata y la Coalición Cívica ARI.

La jefa comunal repasó su trayectoria como intendenta y legisladora provincial, remarcando logros en infraestructura, salud y lucha contra la pobreza en Laguna Blanca. También expresó su solidaridad con las comunidades originarias y criollas del interior, a quienes calificó como las más afectadas por “medidas insensibles” del gobierno nacional.

En tono crítico, cuestionó a legisladores nacionales que “no están en el territorio” y advirtió sobre la necesidad de defender las economías regionales, la producción y obras clave como la Autovía de la Ruta Nacional 16. “La solución se busca en el territorio, no solo votando leyes”, afirmó, y exigió mayor presencia y compromiso a senadores y diputados de la provincia.