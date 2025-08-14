Establecen «puntos verdes» en sedes judiciales para la recolección de residuos reciclables

Como parte de la iniciativa EcoJusticia, el Poder Judicial estableció puntos verdes en distintas dependencias de la provincia. Estos espacios están pensados para el reciclaje de pilas, tapas, envases de plástico, cartón, papel y otros elementos.

El programa es una iniciativa integral que busca sensibilizar y promover la conciencia y responsabilidad ambiental dentro del ámbito judicial. Para ello, propone una serie de acciones concretas para reducir el impacto ambiental, fomentar prácticas sostenibles y generar una cultura institucional comprometida con el cuidado del entorno.

Tiene como objetivo central implementar medidas sustentables en la gestión diaria del Poder Judicial, promoviendo la participación activa de su personal y comunidad, en consonancia con los principios de la Ley Yolanda, la Constitución Nacional, las normativas provinciales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los referidos a consumo responsable, acción por el clima e instituciones sólidas.

¿DÓNDE ESTÁN?

Los puntos verdes se encuentran en:

Resistencia: Superior Tribunal de Justicia (López y Planes 215), Torres Civiles (Av. Laprida 33), Edificio de fiscalías (Av. 9 de Julio 236), Of. de Sala de Armas y Efectos Secuestrados (Ruta 11, kilómetro 1.008) y Edificio fuero laboral (López y Planes 637).

Sáenz Peña: Edificio de Tribunales I (9 de Julio 361), Edificio de Tribunales II (25 de Mayo 338), Juzgado de Paz y Faltas (Belgrano 768), Juzgado de Ejecución Penal (25 de Mayo 445), Sala de Armas (Belgrano 1.452), Biblioteca (9 de Julio 361) y Oficina de Servicio Social (Belgrano 471).

Villa Ángela: Edificio de Tribunales I (9 de Julio 372) y Edificio de Tribunales II (Lavalle 232).

Charata: Edificio de Tribunales (Monseñor de Carlo 645) y Juzgado de Faltas Letrado (Las Heras 73).

General San Martín: Edificio de Tribunales (Uruguay 635).

Juan José Castelli: Edificio de Tribunales (Dr. Vázquez esquina Padre Holzer) y Juzgado de Paz (Sarmiento 936).

Misión Nueva Pompeya: Juzgado Multifueros (Raúl Alfonsín y Juan D. Perón).

Campo Largo: Juzgado de Paz (Juan de Dios Robles s/n).

El enlace con la geolocalización de cada punto está disponible en: https://www.justiciachaco.gov.ar/index.php?action=puntos_verdes.