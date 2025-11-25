Se viene el Black Friday 2025 en Argentina: cuándo empieza y cuáles son los descuentos

Los argentinos tendrán la posibilidad de acceder a descuentos con el Black Friday, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre .

Durante estas cuatro jornadas, comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán rebajas de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.

El Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Marca el inicio de la temporada de compras para Navidad. Con el tiempo, la iniciativa se extendió a otros países, como Argentina.

Los segmentos que tendrán descuentos serán:

Indumentaria y calzado

Tecnología y computación

Supermercados y retail

Hotelería y alojamiento

Mascotas y productos para animales

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Transporte y viajes

Fabricación y venta de dispositivos electrónicos

Asistencia al viajero

Aerolíneas y transporte aéreo

Venta de pasajes y turismo

Según la página oficial del evento, participarán Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewelett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras.

Para evitar estafas, se recomienda realizar compras únicamente a través de la página oficial del evento en Argentina. La web permite identificar qué empresas y tiendas participan, comparar precios y especificaciones de productos y registrarse para recibir novedades.

Además, no se recomienda almacenar de forma permanente los datos de la tarjeta de crédito, sobre todo si se utiliza fuera del hogar un dispositivo compartido con una o más personas.