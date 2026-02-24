Se realizó el torneo de Beach Voley por el 114° Aniversario de Sáenz Peña.

En el marco de las actividades organizadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes para celebrar un nuevo Aniversario de la ciudad, se realizó este fin de semana el Torneo de Beach Voley en el Polideportivo Municipal.
El torneo contó con la participación de ocho duplas masculinas conformadas por jugadores de distintas localidades:
Lotos (Sáenz Peña)- Rojas (Tres Isletas); Segovia (Quitilipi) – Ravadich (Villa Berthet); Sánchez – Sveda (Sáenz Peña); Romero – Muro (Quitilipi);
Almada – Vega (Sáenz Peña); Ábalos- Aguirre (Campo Largo) Acuña – Gómez (Sáenz Peña);
Juncal – Monzón (Sáenz Peña); el desarrollo del mismo estuvo a cargo del profesor Carlos Moreno.
La dupla ganadora fue la de Segovia – Ravadich y en segundo lugar la de Lotos – Rojas.
El Subsecretario de Deporte Social y Comunitario Ivan Arredondo y Nadia Cabral a cargo de las actividades deportivas del municipio, premiaron a los ganadores.

