Liga Argentina: Villa San Martín vuelve a casa, buscando seguir por la senda del triunfo y en play – offs

Luego de cosechar dos victorias en Santa Fe, en lo que fue su última gira por la vecina provincia, cosechando respectivos triunfos ante Colón y Santa Paula,, Villa San Martín vuelve a su casa para recibir este miércoles 25, a las 22 horas, ante a su par de Barrio Parque (Córdoba), por un juego correspondiente a la Conferencia Norte de la Liga Argentina. El juego será en el estadio del “Tricolor” (Saavedra 135) de la ciudad de Resistencia.

El equipo conducido por Eduardo Japez transita una temporada de altibajos que lo encuentra noveno en la tabla, con boleto asegurado en play – offs. La meta es escalar posiciones ante rivales directos, especialmente frente a un Parque que llega tercero y con mucho potencial en sus filas.

Con respecto al equipo, vuelve el co – capitán Maximiliano Martín, quien no pudo estar en la última gira por Santa Fe, pero que es pieza clave en el mismo. También el base Facundo Gago, quien padece un fuerte golpe en el hombro, dirá presente en el juego de este miércoles. Además, a último momento el venezolano Elián Centeno no podrá estar por razones deportivas, tras haber sido convocado por la Selección de su país natalicio.

Los árbitros de este partido serán Sebastián Vasallo y Alejandro Costa. En tanto que de comisionada técnica estará Daniela Kessler.