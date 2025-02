Se presentó la Copa «113° Aniversario de Sáenz Peña»

Visitas: 0

La Copa Sáenz Peña de fútbol comenzará a disputarse este martes 11 de febrero en cancha de Sportivo, con el mano a mano entre Juventud Unida vs. Estrella.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Liga Saenzpeñense de Fútbol en la mañana del lunes. En la oportunidad, Ivan Arredondo, subsecretario de Deporte Social y Comunitario de la municipalidad; el presidente de la Liga Nestor Salto y demás autoridades.

«Este año arranca más temprano, comenzando este martes 11 en el club Sportivo a partir de las 21, 30 horas, con el partido que va a estar disputando Juventud Unida- Estrella», comentó Ivan Arredondo.

Por su parte, el titular de la Liga Saenzpeñense de Fútbol, Néstor Salto, explicó que «los partidos se van a jugar martes y jueves a las 21, 30 en distintas canchas. El torneo comienza el martes 11 con Juventud y Estrella, en tanto que el jueves 13 se enfrentarán San Lorenzo vs. Belgrano en cancha de Unión. El costo de la entrada de los partidos será de $2.000 y se espera contar con el acompañamiento de la gente.

Si bien no se fijó la fecha exacta, ya se dio a conocer que la final del certamen tendrá lugar en las instalaciones del Club Aprendices.