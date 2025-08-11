Se prendieron fuego varias motocicletas en el patio de una escuela

180922w850h531c.jpg

Este lunes por la mañana, alrededor de las 7, efectivos de Dirección General de Bomberos acudieron a la Escuela de Educación Técnica N° 24 «Nélida Salón Franchini» de Villa Ángela (en Lavalle y Luis Braille), donde se produjo un incidente.

Los efectivos constataron que se trataba de fuego que se estaba produciendo sobre motocicletas estacionadas en el patio posterior de la institución. 

Incendio de motocicletas.

El personal concurrente procedió a la extinción del foco ígneo mediante arrojo de agua, proveniente de una manga de 38 milímetros. No resultaron personas lesionadas. 

El fuego produjo daño total en cinco motocicletas, daño parcial en una motocicleta y tiznamiento sectorizado en una pared del edificio escolar. 

Incendio de motocicletas.

Se hallaban la directora del establecimiento, personal de la Comisaría Primera de Villa y personal de la División Criminalística.

