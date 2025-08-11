Chaco fortalece la detección y tratamiento de la hipoacusia infantil: récord de implantes cocleares en el Hospital Pediátrico

La provincia del Chaco avanza de manera sostenida en la detección y tratamiento de la hipoacusia, una patología auditiva frecuente que puede afectar gravemente el desarrollo del lenguaje y la comprensión en los niños si no se diagnostica y trata a tiempo.

El subsecretario de Programación y Gestión Estratégica, Rafael Meneses, destacó el trabajo que lleva adelante el Comité de Hipoacusia del Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Castelán”, encabezado por el doctor Aguado y su equipo interdisciplinario del servicio de Otorrinolaringología. Este comité ha logrado un importante crecimiento en la detección temprana de la patología y en la respuesta quirúrgica y terapéutica.

“Contar con un equipo de profesionales capacitados, tecnología de última generación como tomografía y resonancia magnética, y métodos diagnósticos disponibles en tiempo y forma en el hospital público nos coloca en una muy buena posición a nivel provincial y regional”, subrayó Meneses.

Avances concretos y cifras récord

En 2024 se realizaron 35 implantes cocleares en niños con hipoacusia profunda, una cifra récord para la provincia. En lo que va de 2025, ya se concretaron 24 intervenciones, lo que permite proyectar que este año superará ampliamente la marca anterior.

Estos resultados son posibles gracias al trabajo conjunto entre el equipo médico y la gestión provincial, que ha invertido en recursos humanos, equipamiento y protocolos de atención.

El valor de la detección temprana

Meneses recordó que en la actualidad existen protocolos de screening neonatal en las maternidades de alta complejidad, que permiten detectar la hipoacusia desde los primeros días de vida. Sin embargo, instó a los padres a mantenerse atentos:

“Si algún padre observa en su hijo dificultades en el lenguaje, en la comprensión o en la respuesta a estímulos auditivos, es fundamental realizar la consulta médica. El servicio está abierto y preparado para confirmar el diagnóstico y ofrecer el tratamiento más adecuado”.

El subsecretario remarcó que la hipoacusia es una patología potencialmente irreversible, pero que con una detección temprana y un abordaje correcto, las posibilidades de mejora son muy altas.

Un cambio de paradigma en la salud auditiva

Meneses reconoció que años atrás este tema no tenía la relevancia que hoy se le otorga, y resaltó el compromiso del gobierno provincial y del gobernador Leandro Zdero en fortalecer el acceso y la calidad de la atención.

“Desde el primer día, la indicación fue llegar a más ciudadanos y mejorar la calidad del servicio. Hoy tenemos un hospital público con todas las herramientas necesarias, un equipo interdisciplinario de primer nivel y la capacidad de dar respuestas rápidas y efectivas a las familias”, afirmó.

Un mensaje a las familias

El funcionario concluyó con un mensaje de esperanza para los padres: “Sabemos que recibir el diagnóstico de hipoacusia puede ser doloroso, pero también queremos que sepan que en Chaco contamos con la capacidad y los recursos para tratarlos y mejorar la calidad de vida de sus hijos”.