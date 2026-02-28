Se estrelló un avión militar Hércules en Bolivia: hay al menos 20 muertos

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se estrelló este viernes en las proximidades del aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia.

El incidente dejó un saldo de al menos 20 muertos y alrededor de 25 heridos, según informó de las autoridades locales. En un principio, la cifra se había fijado en 15 fallecidos.

Un hombre habla por teléfono en el lugar donde se estrelló un avión en Bolivia. (Foto: REUTERS/Claudia Morales).

“Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más”, indicó René Tambo, director de la División de Homicidios de la Policía, a periodistas presentes en el lugar del accidente. Por otra parte, una fuente oficial dijo a la agencia de noticias EFE que el avión tocó tierra y no logró frenar, presumiblemente porque la pista se encontraba con hielo debido a una granizada que cayó más temprano.

El organismo estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos de Bolivia (NAABOL) señaló que la colisión se produjo a las 18:20 hora local con una aeronave procedente de la ciudad de Santa Cruz y que el hecho estaba en fase de investigación.

Tras el impacto, unidades de bomberos y equipos de emergencia se desplazaron de inmediato hasta el lugar para realizar tareas de rescate y asegurar la zona. El área fue acordonada mientras continúan las labores de asistencia y peritaje.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron momentos de tensión en los alrededores del hecho, donde efectivos policiales debieron dispersar con gases lacrimógenos a un grupo de personas que se acercó al lugar con la intención de recoger billetes de moneda nacional que, presuntamente, eran transportados por la aeronave.

Las autoridades no han informado aún sobre el tipo de carga que llevaba el avión.

Personal de emergencia y autoridades policiales de de Bolivia, en el área donde se produjo el accidente. (Foto: REUTERS/Claudia Morales).

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que también sirve a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista”.

La reacción del presidente de Bolivia

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, expresó su solidaridad y condolencias con las familias de los heridos y fallecidos por este hecho. “Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, publicó Paz en la red social X.

El gobernante aseguró que “todos los miembros del gobierno están trabajando activamente, asistiendo a los heridos y a los afectados”. Y agregó: “Las investigaciones se están desarrollando bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes y esperamos pronta información”, añadió.