Qué es Humand, la startup argentina que sorprendió con una inversión récord en Latinoamérica

La empresa con presencia en 51 países contó con el apoyo de Marcos Galperín, presidente ejecutivo de Mercado Libre, y los fundadores de Rappi y Dropbox.

Humand sorprendió con un logro sin precedentes en Latinoamérica al levantar 66 millones de dólares en su primera ronda de inversión Serie A. La startup de Argentina triplicó la suma obtenida por Tapi, otra compañía surgida en el país, y ahora proyecta una expansión con inteligencia artificial para mejorar sus servicios.

La historia de Humand, la startup argentina dedicada a Recursos Humanos

La empresa surgió de la relación y la evolución profesional de Nicolás Benenzon y Gerónimo Maspero en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Ambos se conocieron luego de una charla de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, en el aula magna del instituto.

Comenzaron a liderar juntos el Club de Emprendedores del ITBA, destacándose por ganar hackatones y competencias de programación, y realizaron varios viajes de estudio a Silicon Valley.

En 2018 ganan el concurso “JP Morgan Code for Good”, desarrollando una red social interna que permite a ONGs descubrir oportunidades laborales para sus miembros y sientan las bases para Humand.

Al año siguiente, ganan una licitación en ArcelorMittal Acindar para mejorar la comunicación interna de la planta con el desarrollo de una red social interna con sistema de tickets que logra superar a plataformas como Facebook Workplace, Microsoft Yammer y consultoras especializadas, y se hace con los derechos de propiedad intelectual de la plataforma.

La experiencia en Acindar fue clave para la expansión en los siguientes años, con foco en el crecimiento en su cartera de clientes y alcanzando nuevos acuerdos con Swiss Medical, Rapanui, Viva Aerobus y Siemens. Otro de los hitos destacados de la compañía es la incorporación de OXXO como cliente, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, con más de 140.000 empleados.

A cinco años y meses de su nacimiento, Humand se constituyó como una empresa global con más de 300 colaboradores distribuidos en 20 países. Su plataforma ya es utilizada por más de un millón de personas en más de 1.500 empresas en 51 países.

Qué servicios ofrece Humand

Esta startup argentina ofrece soluciones para el área de recursos humanos a través de su aplicación. La misma brinda comunicación interna a sus clientes con chats, transmisiones en vivo, ofrecimiento de beneficios y una red social que mejora la interacción entre empleados.

Una de las claves para su éxito es la inclusión de los trabajadores operativos o “deskless workers”, quienes representan más del 80% de la fuerza laboral global y suelen quedar relegados de los canales de comunicación.

La aplicación ofrece un canal de noticias, almacenamiento de información y otras cuestiones claves como la gestión de RR. HH., desarrollo de talentos, la aprobación de operaciones y el avance de la cultura empresarial, mediante referidos, concursos, reconocimientos y un apartado de marketplace.

Sammy AI: inteligencia artificial al servicio de las empresas

Por otro lado, Humand ofrece una aplicación que engloba las necesidades y urgencias de una compañía y la sintetiza en una plataforma que simplifica el trabajo diario y redefine condiciones que apuntan a revalorizar la relación entre colaboradores, dentro y fuera de la empresa cliente.

Para ello, una herramienta importante es Sammy AI, el chatbot inteligente de Humand. La startup argentina la presenta como un asistente personal que “resuelve consultas en tiempo real y ahorra hasta 2 horas por empleado al día”. El bot utiliza la inteligencia artificial, la información de la organización y la interacción con usuarios para ofrecer una solución que se mantenga vigente y que evolucione permanentemente.

Con su reciente logro en la ronda de inversión Serie A, liderada por Kaszek Ventures en América Latina y Goodwater Capital en Estados Unidos, Humand recaudó 66 millones de dólares y proyecta una nueva generación de agentes de IA.

La compañía proyecta automatizar y personalizar procesos como emisión de tickets, aprobaciones, onboarding, capacitación y evaluación de desempeño, a fin de reducir el tiempo burocrático. En paralelo, apuntan a impulsar su herramienta Sammy AI y convertirse a su vez en el estándar de referencia para empresas con trabajadores sin escritorio.