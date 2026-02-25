Martínez impulsa el diálogo municipal para construir una propuesta provincial

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, lleva adelante una serie de recorridas por distintas localidades del interior provincial con el objetivo de mantener encuentros con intendentes, dirigentes y referentes políticos, en un contexto marcado por el debate sobre la situación actual del Chaco y el futuro político de la provincia.

La agenda incluyó visitas institucionales en Corzuela, donde Martínez se reunió con el intendente Rafael Carrara y el presidente del Concejo Municipal, Osvaldo Sosa, oportunidad en la que además ofrecieron una conferencia de prensa para medios locales. En ese ámbito, se abordaron temas vinculados a la realidad de los municipios chaqueños, el impacto del contexto económico nacional y las perspectivas de gestión a mediano plazo.

Posteriormente, en Campo Largo, el jefe comunal mantuvo un encuentro con el intendente Manuel Suárez y el abogado municipalista Aldo Cabaña, con quienes dialogó sobre el funcionamiento de las administraciones locales en el actual escenario económico y las dificultades que enfrentan los gobiernos municipales en materia de financiamiento, prestación de servicios y sostenimiento de políticas públicas.

La recorrida continuó en Napenay, donde Martínez se reunió con el exintendente Gustavo Balbuena. Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos de la realidad política local y los desafíos que enfrenta el peronismo en el plano territorial de cara a los próximos procesos electorales.

En tanto, en el sudoeste chaqueño, el intendente de Margarita Belén visitó a sus pares Nicolás Requena de Hermoso Campo, Karina Acerbo de General Capdevila y Adriana Stacchiotti de Gancedo, con quienes intercambió miradas sobre la situación institucional de los municipios y las estrategias necesarias para fortalecer el rol del Estado local en el actual contexto.

Durante su paso por Gancedo, Martínez participó además del acto conmemorativo por el 114° aniversario de la localidad, acompañando a autoridades y vecinos en una jornada institucional que reunió a referentes políticos del sudoeste provincial.

En el marco de estas actividades, también mantuvo encuentros con dirigentes del espacio, entre ellos el exministro Juan Manuel Chapo, a quien destacó por su trayectoria y aporte al debate político en la provincia.

Según indicaron desde su entorno, estas recorridas tienen como objetivo generar instancias de diálogo con las bases territoriales, analizar el impacto de las actuales políticas económicas en los municipios y avanzar en la construcción de una alternativa política que contemple la participación de distintos actores del ámbito local.

De este modo, Martínez busca consolidar un espacio de articulación entre intendentes y dirigentes que permita proyectar una propuesta política con vistas al escenario electoral de 2027, en un contexto que plantea nuevos desafíos para las administraciones municipales y el sistema político provincial.