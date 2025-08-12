Santa Sylvina vivió la instancia local del Torneo Escolar de Atletismo Sub 15

El Centro de Educación Física N° 50 de Santa Sylvina fue sede de la instancia local del Torneo Escolar de Atletismo Sub 15, competencia que reunió a jóvenes atletas de distintas instituciones educativas y que definió a los clasificados para la próxima fase zonal.

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, estudiantes de la E.E.S. N° 18, E.E.T. N° 49, E.E.S. N° 125, U.E.G.P. N° 150 y U.E.G.P. N° 180 participaron en diversas pruebas de pista y campo, acompañados por sus profesores de Educación Física. Las disciplinas incluyeron carreras de 80, 200, 600 y 2.000 metros, así como lanzamiento de bala, disco, jabalina y salto en largo.

Los atletas que obtuvieron el primer y segundo puesto en cada categoría aseguraron su lugar en la instancia zonal, que se disputará la próxima semana en la ciudad de Villa Ángela, donde representarán a Santa Sylvina frente a competidores de otras localidades.

Desde la organización destacaron no solo el nivel de competencia, sino también el compañerismo y la motivación de los participantes, valores que consideran esenciales en la formación integral de los estudiantes.

“Felicitamos a todos por su esfuerzo, compromiso y amor por el deporte”, expresaron las autoridades del C.E.F. N° 50, resaltando la importancia de este tipo de encuentros para fomentar la actividad física y la vida saludable entre los jóvenes.