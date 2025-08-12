LFF – Femenino/ U15: Juventud clasificó a la fase “Interconferencia”

Durante el último fin de semana, las niñas de “La Juve” disputaron la 4° fase del certamen nacional, que tuvo como anfitrión a Regatas de Corrientes, a Española de Charata y al elenco de Villa Centenario. La siguiente instancia se disputará el próximo 23 y 24 en la ciudad de Tostado (Santa Fe).

Durante el último fin de semana, Juventud de Villa Centenario disputó la 4° fase de la Liga Federal de Formativas (LFF) por la categoría U15 en la rama femenina, logrando las niñas pertenecientes a la institución capitalina acceder a la etapa “Interconferencia” y estando entre los 18 mejores equipos del país.

Los resultados de Juventud de Villa Centenario en este triangular correspondiente a la 4° fase de la Liga Federal de Formativas U15 por la rama femenina, certamen disputado en Regatas Corrientes, fueron: Regatas Corrientes 40 – Española 44, Juventud 39 – Española 25 y Regatas Corrientes 48 – Juventud 42, arrojando un triple empate, dandose favorecidas las de Villa Centenario.

“Gran algarabía colmo al equipo, familiares y simpatizantes que cruzaron a la provincia vecina a alentar. Pero ya se encuentran nuevamente anotados en preparar su participación en la siguiente etapa a jugarrse en la ciudad de Tostado (Santa Fe) los días 23 y 24 de agosto”, expresaron desde la institución del sur de Resistencia.

EL EQUIPO

El equipo femenino de Juventud Villa Centenario U15, estuvo conformado por: Nerea Bianchi, Malen Sander, Alma Encinas, Alma Leguizamón, Ema Sosa Bondar, Morena González, Lourdes Ramírez, Alma Vega, Yael Gauna, Mia González, Renata Ramírez, Luana Rosso y Jazmin Portells.

CUERPO TÉCNICO: Lucas Rosso, Fernando Rosso y Natalí Cardozo. Comopreparadora física estuvo Zamira Palavecino.